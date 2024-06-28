Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.2 комментария
«Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300 в Одесской области
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Великодолинском Одесской области, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что ОТРК «Искандер» нанес ракетный удар по вскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. В результате удара были уничтожены радиолокационная станция, радиолокатор, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления, передает ТАСС.
Напомним, накануне российские военные сбили девять украинских дронов в Курской области.