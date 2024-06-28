В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Россиян оставили без призов лучшему игроку и вратарю сезона в НХЛ
Россиян Кучерова и Бобровского оставили без призов лучшему игроку и вратарю НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский не выиграли «Харт трофи» и «Везину трофи» соответственно, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Харт трофи» – приз самому ценному игроку сезона НХЛ по мнению журналистов, его получил форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, которого поставили на первое мест 137 человек, за ставшего лучшим бомбардиром сезона Кучерова отдали голоса 50 журналистов, за Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») – один. Пятое место в голосовании занял российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, передает РБК.
«Везина трофи» – приз лучшему вратарю сезона по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ получил американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Хеллебайка на первое место поставил 31 генменеджер. Бобровского – всего один, но в итоге россиянин занял третье место. Вторым стал американец Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).
Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее российские хоккеисты Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко из клуба НХЛ «Флорида Пантерз» стали обладателями Кубка Стэнли.