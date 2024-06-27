Киев расширил зону принудительной эвакуации из Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, что касается Купянского направления, то на ближайшем совете обороны области будет принято решение об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми, речь идет о нескольких населенных пунктах, передает ТАСС.

Синегубов добавил, что аналогичные меры планируется принять в отношении 13 населенных пунктов на Боровском направлении в Изюмском районе, где проживают порядка 20 семей.

По его словам, необходимо принять все возможные меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди выезжать все-таки не хотят. Синегубов отметил также, что всего из расположенных вблизи зоны боевых действий районов эвакуированы почти 12 тыс. человек.

Напомним, в конце мая Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области.