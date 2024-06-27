Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Киев расширил зону принудительной эвакуации из Харьковской области
Власти Харьковской области планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми еще из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, что касается Купянского направления, то на ближайшем совете обороны области будет принято решение об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми, речь идет о нескольких населенных пунктах, передает ТАСС.
Синегубов добавил, что аналогичные меры планируется принять в отношении 13 населенных пунктов на Боровском направлении в Изюмском районе, где проживают порядка 20 семей.
По его словам, необходимо принять все возможные меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди выезжать все-таки не хотят. Синегубов отметил также, что всего из расположенных вблизи зоны боевых действий районов эвакуированы почти 12 тыс. человек.
Напомним, в конце мая Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области.