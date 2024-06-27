Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Анонсирована торжественная церемония закрытия выставки «Россия»
Торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума «Россия» пройдет 6 июля. Гостей ждут выступления звезд и танцевальных коллективов, а также встречи с прославленными спортсменами.
Международная выставка-форум «Россия» стала ярким свидетельством инноваций, достижений и таланта нашей страны. За восемь месяцев работы выставку посетили более 17 млн человек, которые познакомились со достижениями всех регионов России, крупнейших корпораций, федеральных структур, общественных организаций страны, а также увидели передовые технологические разработки, прорывные открытия и главные победы России в промышленности, культуре и спорте.
В честь закрытия выставки для москвичей и гостей столицы подготовили большую праздничную программу. Концерт состоится на всей территории ВДНХ, одновременно для гостей будет работать несколько сцен. В программе праздничного концерта – подведение итогов выставки, а также выступления известных артистов и музыкантов.
На сцену выйдут SHAMAN, Олег Газманов, группа OTYKEN, Пелагея, Дмитрий Колдун, Алексей Воробьев, Анатолий Журавлев, ST, Антон Шагин, Татьяна Куртукова, Наталья Подольская, Валерия Ланская, Сергей Маховиков, Ислам Итляшев, Аскар Абдразаков, Gurude, Александр Ванюшкин, Александра Воробьева, Тайпан и IL`GIZ, БАРДАШ, Радуша, Zventa Sventana и другие.
Также для гостей выступят ведущие народные танцевальные и хоровые коллективы страны. Присоединятся к концерту и легенды российского спорта, участники экспозиции «Аллея Славы»: на сцену выйдут Дина Аверина, Арина Аверина, Сергей Карякин и Вячеслав Фетисов.
Трансляция праздничного концерта состоится в эфире Первого канала. Ведущие концерта – Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев. Старт торжественной церемонии в 18.30 мск.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.