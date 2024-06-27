«Народный фронт» передал приборы РЭБ бригадам скорой помощи в прифронтовой зоне

Tекст: Ольга Никитина

«Всего в новые регионы будет передано 225 комплектов противоосколочных одеял и жилетов, 84 машины скорой помощи оснастят приборами РЭБ», – доложил замруководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов, слова которого приводятся в сообщении на сайте ОНФ. Медики новых регионов, которые выезжают на линию боевого соприкосновения, и водители скорых получат также 324 комплекта индивидуальной защиты – бронежилеты и каски.

Решение оснастить гражданские машины скорой помощи средствами защиты было принято после обращения фельдшера 6-й подстанции скорой помощи из Донецка Галины Яковлевой на форуме «Все для Победы!» в Туле к президенту Владимиру Путину. Она рассказала о том, что водители скорых не получают выплаты за опасность, хотя выезжают в места обстрелов, где велика вероятность повторного прилета. Причем фельдшеры бригады получали доплаты, а водители – нет. Тогда же по поручению президента этот вопрос был решен – с февраля водители получают полагающиеся выплаты.

Кроме того, Яковлева сказала, что в стандартных армейских жилетах тяжело оказывать помощь. Также не защищены автомобили, часто оказывающиеся под обстрелом. Президент поручил выделить средства, на которые Народный фронт закупил необходимое оборудование для автомобилей: бронеодеяла, средства РЭБ и детекторы дронов, а также средства защиты для самих медиков – легкие гибкие бронежилеты с капюшонами.

В передаче ценного груза от «Народного фронта» в Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой народной республики приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин. По поручению президента они проверили, как ведется работа по обеспечению безопасности докторов, а также пообщались с медиками и водителями скорой помощи, обсудили, что надо сделать, чтобы защита стала еще эффективнее: как можно модифицировать жилет, чтобы прикрыть руки, как закрепить одеяла в салоне машины.

«Медики ДНР получат 119 комплектов, 50 скорых будут оборудованы средствами РЭБ и средствами обнаружения дронов. Теперь в Донецке на скорых можно увидеть «железяку» на крыше – это РЭБ, который будет защищать машину от дронов. Он включается нажатием кнопки на пульте – и водитель, и экипаж будут защищены от БПЛА. Детектор дронов – также легкое в использовании устройство, включив его, сразу можно понять, насколько близко от тебя БПЛА», – отметил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в ДНР Сергей Самохин.

В свою очередь, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Виктория Кошелева рассказала, что с 24 февраля 2022 года на рабочем месте были ранены 25 человек, из них шестеро погибли. «Медики каждое дежурство подвергаются опасности, увеличилось количество обстрелов, сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников. И очень хорошо, что у нас теперь есть РЭБы и противоосколочные одеяла. Благодаря «Народному фронту» бригады, выезжающие в опасные районы, будут защищены», – подчеркнула Кошелева.

Также Кириенко и замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий встретились с медиками в ЛНР, где также «Народный фронт» передал средства РЭБ и детекторы дронов для автопарка скорой помощи региона. Луганские медики получили бронежилеты и каски для выездов на вызов к пациентам.

Также «Народный фронт» обеспечил аналогичными наборами скорые в Запорожской и Херсонской областях.

