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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    26 июня 2024, 13:12 • Новости дня

    Суд в Ростове приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».

    Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.

    В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.

    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

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    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и то же подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаева. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

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    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (56)
    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    24 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе

    Подполье: Удар нанесен в районе завода в Одессе, где был склад с западными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 8.00 был прилет в стороне завода тяжелого краностроения «Краян», на котором находился склад с новыми западными ракетами, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

    Коментарии (26)
    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    25 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском

    Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском

    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

    После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.

    Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.

    «В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.

    Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

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    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    24 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель автобуса по имени Александр помогал вывозить раненых с пляжа в Севастополе при атаке ВСУ, он эвакуировал около 300 человек, пока не убедился, что вывез всех, кто нуждался в помощи.

    По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

    Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции на западе Красногоровки

    Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины лишились позиций в западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона ВСУ в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что с позиций украинские военные ушли, оставив точечные очаги сопротивления.

    По его словам, в районе зачистка продолжается.

    Ранее Кимаковский рассказал об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР.

    Коментарии (0)
    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

    В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО были сбиты четыре американские ракеты ATACMS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Пострадало более 20 мирных жителей, среди которых дети.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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    23 июня 2024, 15:32 • Новости дня
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев неслучайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, «внутри сущности киевского режима… глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», поэтому для атаки был выбран такой день, передает РИА «Новости».

    «Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    Она добавила, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

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    24 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека. Из них 82 человека были госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «По информации на 10 часов вечера, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Напомним, до этого, по словам Развожаева, в городе было зарегистрировано 144 пострадавших, из них госпитализированы 82. По данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.


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