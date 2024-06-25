Бастрыкин поручил возбудить дела после наезда самокатов на детей в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

В ряде СМИ появилась информация о двух случаях наезда электросамокатов на несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. Накануне самокатчик сбил шестилетнего мальчика, ребенку понадобилась медицинская помощь. Во втором случае семилетний мальчик гулял с сестрой, когда на него наехал человек на самокате. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, говорится в Telegram-канале СК.

СК по Санкт-Петербургу организовал проверку. Бастрыкин дал поручение возбудить уголовные дела и представить доклад.

В мае сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге и Всеволожском районе Ленинградской области за десять дней изъяла и поместила на спецстоянки более 10 тыс. электросамокатов.

