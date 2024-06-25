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Сестра Обамы пострадала в ходе протестов в Кении
Сестра Обамы пострадала от слезоточивого газа в ходе протестов в Кении
Единокровная сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама пострадала в результате применения полицейскими слезоточивого газа в ходе протестов против введения дополнительных налогов в Кении. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.
Как рассказала Аума Обама, сидя на земле посреди улицы в кенийской столице, эти молодые люди просто пытаются отстаивать свои права, и она пришла присоединиться к ним, но против них использовали слезоточивый газ, тогда как у протестующих были только флаги и плакаты, больше ничего, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что протестующие из-за повышения налогов ворвались в здание кенийского парламента в столице страны Найроби после голосования по проекту бюджета.