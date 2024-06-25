Сестра Обамы пострадала в ходе протестов в Кении

Сестра Обамы пострадала от слезоточивого газа в ходе протестов в Кении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказала Аума Обама, сидя на земле посреди улицы в кенийской столице, эти молодые люди просто пытаются отстаивать свои права, и она пришла присоединиться к ним, но против них использовали слезоточивый газ, тогда как у протестующих были только флаги и плакаты, больше ничего, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что протестующие из-за повышения налогов ворвались в здание кенийского парламента в столице страны Найроби после голосования по проекту бюджета.