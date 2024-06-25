В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Эксперт ЦБ предостерег россиян от разглашения личных данных в соцсетях
Россиянам не следует делиться в социальных сетях номером телефона, адресом проживания и финансовой информацией, так как это может привести к потере денег, сообщил эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.
По его словам, в случае если не скрыть номер телефона настройками приватности, человека могут замучить звонками с сомнительными предложениями, передает «Газета.Ru».
Также Мизинов добавил, что размещение в соцсетях адреса проживания также небезопасно – мошенники могут воспользоваться этой информацией для кражи или грабежа.
Он добавил, что злоумышленники, зная адрес, могут дождаться, когда жилье пустует.
Эксперт также предостерег от публикации в соцсетях данных банковских карт и другой финансовой информации.
Ранее в России подан первый иск к допустившему звонок мошенников сотовому оператору. Также в ЦБ рассказали, как распознать телефонных мошенников.