Эксперт ЦБ предостерег россиян от разглашения личных данных в соцсетях

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в случае если не скрыть номер телефона настройками приватности, человека могут замучить звонками с сомнительными предложениями, передает «Газета.Ru».

Также Мизинов добавил, что размещение в соцсетях адреса проживания также небезопасно – мошенники могут воспользоваться этой информацией для кражи или грабежа.

Он добавил, что злоумышленники, зная адрес, могут дождаться, когда жилье пустует.

Эксперт также предостерег от публикации в соцсетях данных банковских карт и другой финансовой информации.

Ранее в России подан первый иск к допустившему звонок мошенников сотовому оператору. Также в ЦБ рассказали, как распознать телефонных мошенников.