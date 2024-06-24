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    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    Революция, которую не заметили. В России начал меняться социальный уклад
    ФСБ получила право участвовать в отборе призывников
    Количество жертв теракта в Дагестане выросло до 20
    В больницы Москвы из Севастополя решили отправить 14 пациентов
    Отменены все сборы за возврат билетов на поезда в Крым
    Путин поручил подписать с Таиландом договор о выдаче преступников
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    17 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на Родину еще десятки тысяч людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    24 июня 2024, 18:17 • Новости дня

    Против «Кухне на районе» завели дело

    «Кухне на районе» грозит закрытие на 90 суток за нарушение санитарных норм

    Против «Кухне на районе» завели дело
    @ t.me/kuhnyavtelege

    Tекст: Кристина Цыцура

    Компания «Кухня на районе», специализирующаяся на доставке готовых блюд, может временно приостановить деятельность на срок до 90 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщили в суде.

    В Лефортовский суд Москвы поступили материалы дела об административном правонарушении, в частности, это  протокол за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил.

    «Компании может быть применено наказание в виде приостановки деятельности на период до 90 суток», – передает ТАСС со ссылкой на сайт суда. ООО «Локалкитчен» является владельцем бренда «Кухня на районе».

    Ранее суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина по делу о массовом отравлении фасолью.

    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и то же подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаева. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

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    23 июня 2024, 22:27 • Новости дня
    После теракта в Махачкале МВД задержало главу Сергокалинского района Дагестана

    Tекст: Максим Попов

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, сообщило региональное управление МВД.

    По словам правоохранителей, в доме Омарова проводятся обыски. В настоящее время он дает показания, сообщило ТАСС.

    До этого стало известно, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы в Дагестане. Один из правоохранителей получил ранение.


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    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

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    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    24 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    Во время террористических атак в Дагестане погибли 15 полицейских

    Глава Дагестана Меликов сообщил о более чем 15 погибших сотрудниках МВД в боестолкновениях

    Во время террористических атак в Дагестане погибли 15 полицейских
    @ kremlin.ru

    Tекст: Максим Попов

    Более 15 сотрудников полиции погибли в ходе боестолкновений с террористами в Дагестане, также жертвами боевиков стали несколько гражданских, сообщил глава республики Сергей Меликов.

    По его словам, всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь, передает ТАСС.

    Глава региона подчеркнул, что сотрудники полиции «с оружием в руках защищали мир и покой Дагестана». Боевики напали «на совершенно мирные объекты», передает РИА «Новости».

    Ситуация в Дагестане, где произошли теракты, контролируется органами госвласти и правоохранителями. С целью выявления всех «спящих ячеек» проводятся оперативные мероприятия. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, сказал Меликов. Он сообщил, что ликвидированы шесть боевиков.

    Пресс-служба главы региона сообщила, что 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

    Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщал, что нейтрализованы пять боевиков. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

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    24 июня 2024, 11:25 • Новости дня
    Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков

    СК: Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков

    Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы установили участников организованной группы, совершивших вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте, а также на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете.

    В Следственном комитете заявили, что были ликвидированы пятеро причастных к нападению, личности всех установлены, также устанавливаются все причастные к совершению противоправных действий, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

    Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале погибли 19 человек.

    Напомним, боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщил о пяти нейтрализованных террористах. Глава республики Сергей Меликов заявил, что ликвидированы шесть боевиков. 66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма.

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

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    23 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб в боестолкновении

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на подмогу и получил ранение в боестолкновении правоохранителей с боевиками в Дербенте, погиб, сообщило МВД по Дагестану.

    В МВД пояснили, что начальник отдела полиции прибыл «на подмогу к дербентским коллегам», но был тяжело ранен, медикам не удалось его спасти, передает ТАСС.

    Напомним, атаки боевиков произошли в Махачкале и Дербенте. Четверо нападавших ликвидированы. Сообщалось, что в результате теракта погибли девять человек.



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    23 июня 2024, 23:55 • Новости дня
    В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка

    В результате стрельбы на границе Абхазии с Россией погиб человек

    В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка
    @ РБК/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    МВД Абхазии сообщило, что в результате стрельбы в зоне КПП «Псоу» на границе с Россией погиб один человек, еще трое пострадали.

    Сообщение о стрельбе было получено в 16.55, рассказали в ведомстве. Погиб гражданин Абхазии 1985 года рождения. Еще двое мужчин 1998 и 1995 годов рождения госпитализированы с «ранением в область ноги» и с «проникающим ранением брюшной полости». Кроме того, пострадала девочка 2007 года рождения, у нее «сквозное ранение в руку». Подозреваемые установлены, передает РИА «Новости».

    Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что жизнь пострадавших вне опасности. Стрелявшие бросили машину на месте преступления, поскольку она «испортилась». Глава МВД добавил, что в результате стрельбы одна машина с российскими госномерами получила повреждения, передает ТАСС.

    Военкор Семен Пегов сообщает в Telegram, что, по его информации, перестрелка «не связана с терактами в Дагестане». «В Абхазии своя движуха, там разборки – тема не геополитическая», – заявил он.

    Напомним, боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. В Махачкале в больницу доставлены 13 полицейских и трое мирных жителей, ликвидированы четыре боевика. В ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидированы двое боевиков. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

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    24 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Отмечается, что дипломату был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», который нанес целенаправленный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные граждане, в том числе дети.

    В сообщении на сайте МИД говорится, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которыми был атакован Севастополь.

    При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт.

    В МИД заявили Трейси, что подобные действия США, которые выдали разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

    23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя с применением ракет ATACMS.

    Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе

    Подполье: Удар нанесен в районе завода в Одессе, где был склад с западными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 8.00 был прилет в стороне завода тяжелого краностроения «Краян», на котором находился склад с новыми западными ракетами, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

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    24 июня 2024, 01:50 • Новости дня
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Протоиерей Николай Котельников, убитый в Дагестане, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии, заявил исламовед Роман Силантьев. Отец Николай стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов.

    Как отмел Силантьев, за последние несколько лет в Дагестане было совершено несколько нападений на православные храмы. Он считает, что властям необходимо усилить борьбу с ваххабитскими террористами на юге страны, передает  Telegram-канал «Ценности.ру».

    По словам Силантьева, после мягкого наказания по итогам погрома в махачкалинском аэропорту, террористы почувствовали свою безнаказанность. Он предлагает применить более жесткие меры для стабилизации ситуации.

    Вместе с тем политолог Федор Лукьянов отметил, что отец Николай прослужил в Дербентской церкви почти всю свою жизнь. Он всегда рассказывал о Дагестане и Дербенте с теплотой и уважением. Несмотря на недуги, протоиерей продолжал выполнять свою миссию и пользовался всеобщей любовью, передает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

    До этого стало известно, что  66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма. Вместе с ним они убили охранника, который был вооружен лишь газовым пистолетом, пишет «Комсомольская правда».

    Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал убийство отца Николая «варварством и изуверством». Он подчеркнул, что священник был убит зверским способом, а храмы любой религии должны быть местом, где люди могут обращаться к богу без страха подвергнуться нападению.

    Напомним, в РПЦ назвали изуверством убийство священника в Дербенте.


    Коментарии (23)
    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

    Коментарии (59)
    23 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    В РПЦ назвали изуверством убийство священника в Дербенте

    Tекст: Ольга Иванова

    Недостаточно сказать, что нападение на православный храм, синагогу и убийство священника – это варварство и изуверство, государство и общество должны сделать все, чтобы подобные «террористические вылазки были исключены», заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

    «Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания. Храмы и молитвенные места любой религии должны оставаться пространством, где царит мир, где люди могут в тишине и покое обращаться к Богу, без опаски подвергнуться нападению с чьей бы то ни было стороны», – написал он в Telegram-канале.

    Легойда добавил, что патриарх и вся РПЦ молятся об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых.

    Ранее сообщалось, что во всем Дагестане введен режим контртеррористической операции после ЧП в Махачкале и Дербенте.

    В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В Дербенте произошла стрельба около церкви и синагоги.

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    24 июня 2024, 10:25 • Новости дня
    Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева
    Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева
    @ Виталий Савельев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет, сообщила жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова.

    По ее словам, Дмитриева, которая долго сражалась с болезнью, умерла в ночь на понедельник. Комарова добавила, что до последнего дня она шутила, оставалась позитивной, была абсолютным воином.

    «Уход таких людей – невероятная трагедия для многих, в том числе в области спорта. Именно она многим спортсменам после окончания карьеры давала возможность раскрыться на телевидении, это человек с большой буквы», – передает ТАСС.

    Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР: пять раз в одиночном разряде, девять – в парном, четыре – в смешанном, 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 – в парном.

    В качестве спортивного комментатора Дмитриева дебютировала в 1975 году, работала на Гостелерадио СССР, ВГТРК. В 1993 году перешла на работу на телеканал НТВ, с ноября 2004 года по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-плюс». Позднее работала на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

    Дмитриева – заслуженный мастер спорта СССР (1964) и заслуженный работник культуры РФ (2007). Она была удостоена премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор российского телевидения (1997), национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта» в категории «Лучший парный репортаж» (2020, вместе с Александром Метревели). Дмитриева является членом Зала российской теннисной славы.

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    24 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Среди боевиков в Дагестане оказался экс-глава отделения «Справедливой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Ликвидированный в Дагестане боевик Али Закаригаев был председателем отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности, сообщила руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Зурида Валеева.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Закаригаев ликвидирован во время контртеррористической операции в Дагестане, позднее стало известно, что 2021 году он покинул пост председателя Совета отделения в Сергокалинском районе и стал рядовым членом партии, после теракта его исключили.

    В правоохранительных органах агентству заявили, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения.

    Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан.

    В СК сообщили, что в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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