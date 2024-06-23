МВД: В храме в Махачкале закрылись 19 человек

Малькевич отреагировал на задержание бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Против меня, по крайней мере с августа 2022 года, ведется большая информационно-диверсионная работа, которую курирует и реализует ЦИПСО. В эту кампанию закачиваются огромные деньги и другие ресурсы, в том числе – людские. Для этой деятельности ЦИПСО создало целую разветвленную сеть, в которую вовлечены иноагенты и различные так называемые либеральные СМИ внутри нашей страны», – рассказал Александр Малькевич, журналист, бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» в ответ на просьбу газеты ВЗГЛЯД прокомментировать историю с задержанием Горбунова и Метелева.

«Цель этой кампании – очернить меня из мести за работу в развитии новых регионов, в частности на посту сопредседателя координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ, за создание новых СМИ в Запорожской и Херсонской областях», – пояснил он.

«Кстати, работа против меня ведется не только в русскоязычном сегменте, выпускаются и материалы на английском языке, тут можно вспомнить так называемое «расследование», которое делали «Репортеры без границ», ну и каждую неделю выходят материалы на «мове». Теперь выяснилось, что у нас в стране действует настоящая «информационная ОПГ», работающая на деньги врагов», – подчеркнул спикер.

«Началось все это, когда в августе 2022 года мы открыли телеканал в Мелитополе, а обострилось, когда я выдвинулся на выборах в Заксобрание Петербурга. Причем звучащие «обвинения» – в «распилах» и «мутных схемах» – совершенно безосновательны и не подкреплены никакими доказательствами. Однако эти публикации выходят сотнями и уже используются против меня в ходе избирательной кампании», – детализировал собеседник.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Им вменяют статью 163 УК РФ (вымогательство), пишет «Фонтанка». Задержание подтвердил и источник РИА «Новости». «Факт задержания Горбунова и Метелева – это факт», – сказал он. Следствие считает, что Метелев и Горбунов длительное время требовали денег у Александра Малькевича.

По словам собеседника в правоохранительных структурах, попытки вразумить их остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы. Задерживали Горбунова и Метелева сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Следствие ведет МВД.

Илья Горбунов – бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА «Новости». По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководил входящими в медиаструктуры Евгения Пригожина Telegram-каналами.



Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.