Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.6 комментариев
Метро Харькова остановило работу
Метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов
Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене.
Как говорится в сообщении, приостановлено движение поездов по линиям метрополитена, станции работают исключительно в режиме укрытия, передает РИА «Новости».
Причину приостановки не уточняют.
Как сообщили местные СМИ, в части Харькова после взрывов исчез свет.
Ранее в воскресенье украинский телеканал «Общественное» сообщил, что серия взрывов была слышна в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.