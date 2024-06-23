На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Дании указали на отсутствие права ограничивать судоходство на Балтике
Tages-Anzeiger: Дания не имеет законного права для ограничения судоходства в Балтийском море
Власти Дании, рассматривающие возможность ограничить судоходство в Балтийском море, не имеют законного права для подобного шага, говорится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.
Как пишет издание, балтийские проливы относятся к международным водам и находятся в равноправном пользовании всех стран, поэтому у Дании нет возможности в одностороннем порядке запрещать проход танкеров с нефтью в Балтийском море и для этого потребуется согласие других государств, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявлял, что власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.