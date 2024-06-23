На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Honda решила прекратить производство популярного мопеда Super Cub
Honda решила прекратить производство популярного мопеда Super Cub из-за экологических стандартов
Японский концерн Honda к ноябрю 2025 года прекратит производство мопедов Super Cub с объемом двигателя 50 кубических сантиметров и меньше.
Причиной такого решения стало введение более строгих экологических стандартов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».
По словам представителей компании, при таком объеме двигателя трудно поддерживать высокие стандарты по выбросам выхлопных газов.
Honda выпустила первый Super Cub в 1958 году. С тех пор по всему миру было продано около 110 млн этих мопедов, что делает модель одной из самых популярных в мире.
Ранее министерство транспорта Японии начало проверку Honda из-за подозрений в нарушении правил тестирования ряда моделей автомобилей. Компания подозревается в том, что предоставляла недостоверную информацию при испытаниях автомобилей на шум.