Минтранс Японии усомнился в законности тестирования автомобилей Honda

Минтранс Японии проводит проверку Honda из-за подозрений в нарушении правил тестирования автомобилей

Tекст: Денис Тельманов

Компания подозревается в нарушении отчетности при испытаниях автомобилей на шум в период с 2009 по 2017 год. Речь идет о 22 моделях, в том числе Fit, передает ТАСС.



На прошлой неделе стало известно, что пять ведущих японских автопроизводителей – Toyota, Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha – были уличены в фальсификации информации о безопасности и эксплуатации автомобилей.

Расследование было начато после того, как в прошлом году дочерняя компания Toyota Daihatsu оказалась в центре скандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Белграде. Перед этим компания запустила в тестовом режиме роботакси в московском районе Ясенево.



