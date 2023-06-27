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«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Белграде
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Международная дочерняя компания «Яндекса» – Self-Driving Group запустила тест беспилотных автомобилей в столице Сербии – Белграде, сообщили в компании.
Как передает ТАСС, ранее компания запустила в тестовом режиме роботакси в московском районе Ясенево и работу роботов-доставщиков. Поездка в такси стоит 100 рублей, а участвовать в тестировании могут лица, старше 18-ти лет.
15 июня «Яндекс» также официально сообщил, что открывает в Белграде офис, а осенью планируется открытие второго офиса.
Напомним, компания тестировала беспилотники и в США, но в начале 2022 года приостановила дорожные тесты, которые проходили в Мичигане.
Россия заявила о решении ЕС вывести экономическую войну на новый уровень
И.о. постпреда России при ЕС Логвинов счел 11-й пакет санкций способом вывести экономическую войну на новый уровень
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Новый пакет санкций Евросоюза вывел экономическую войну против России на качественно новый уровень, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
С помощью 11-го санкционного пакета ЕС хочет втянуть в экономическую войну как можно больше государств, сказал Логвинов. По его словам, вместо провалившегося блицкрига, когда ЕС пытался нанести России «непоправимый ущерб», Европа перешла «к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады» России
Логвинов уверен, что ЕС не станет «до последнего стараться уговорить третьи страны следовать санкционному режиму», оставаясь в рамках дипломатии. Как подчеркнул Логвинов, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение», передает ТАСС..
Он отметил, что для многих стран Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций, финансовый донор». В связи с этим у Европы «еще достаточно рычагов давления», сказал Логвинов. Он полагает, что следует ожидать «затяжной и бескомпромиссной» «борьбы с обходом санкций».
Напомним, на прошлой неделе вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
СМИ: Сбежавшей от европейских ценностей паре из Италии не дали в России ВНЖ
«Радио России»: Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в виде на жительство
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Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в получении вида на жительство в РФ из-за нехватки квот в миграционном центре Перми, сообщило «Радио России».
Запись радиопередачи «Разное время», вышедшей в эфир «Радио России», привело на своем сайте сетевое издание «Смотрим».
Как сообщает издание, Антонио Черио и Мадонна Саида Мариа первый раз попытались поменять свое постоянное место жительства еще в октябре 2022 года, но до сих пор осесть в России им так и не удавалось.
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер в эфире программы «Разное время» оценила ситуацию и рассказала о возможных путях решения проблемы.
По мнению Шеслер, в самом трудном положении как раз оказываются граждане из визовых стран – Европы, Австралии или США, для которых путь к российскому гражданству очень труден. При этом она обратила внимание на тот факт, что это люди, которые разделяют наши традиционные семейные ценности, и они приезжают сюда, чтобы защитить своих детей от пропаганды ЛГБТ на Западе. По ее мнению, это очень желательные мигранты, трудолюбивые и квалифицированные работники, которые могут стать значительной частью миграционного потока в Россию, однако почему-то именно они сталкиваются с наибольшими трудностями.
Как отметила Шеслер, квоты «мизерные совершенно». Она посоветовала этим гражданам подавать документы на временное убежище, а в дальнейшем уже – на гражданство России.
По ее мнению, необходимо законодательно прописать, чтобы после получения временного убежища люди могли получать разрешение на временное пребывание вне квоты. Как считает Шеслер, это будет полезно и для миграционной политики России, потому что наше государство даст покровительство тем людям, которые преследуются у себя в стране по каким-то идеологическим и нравственным мотивам, и это привлечет в Россию желательных мигрантов.
Напомним, в середине июня руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что в районе подмосковного Серпухова выделят около 27 га на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России.
Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
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Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.
Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.
Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.
По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм во время мятежа
Путин в своем обращении поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм
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Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и помогли нейтрализовать угрозу во время попытки вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в понедельник. Он поблагодарил всех граждан России за поддержку, которая позволила вместе преодолеть сложнейшие испытания для Родины.
«Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.
По словам Путина, общество, исполнительная и законодательная власти на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. «Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – отметил президент.
Он подчеркнул, что с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.
«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, – сказал Путин в своем обращении. – Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи».
Президент подчеркнул, что организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление: «Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».
По словам главы государства, именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. «Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице, – сказал президент. – Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».
В своем обращении Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», – отметил президент.
«Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», – сказал глава государства.
Путин отметил, что с самого начала событий по его прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови: «Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили».
Президент отдельно поблагодарил тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.
«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким, – обратился к ним Путин. – Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».
Глава государства также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
«Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», – заявил Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Огонь охватил все этажи небоскреба в ОАЭ
Опубликовано видео сильного пожара в известном комплексе «Абраж-Аджман» в ОАЭ
В городе-эмирате Аджман в ОАЭ произошел сильный пожар в комплексе «Абраж-Аджман», огонь охватил все этажи жилого небоскреба, сообщили СМИ.
О пострадавших пока не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ajman News.
Пламя распространилось по обшивке небоскреба, пожар охватил здание по всей высоте, передает НТВ.
Пожарным удалось потушить огонь. Судя по опубликованным в Сети видео, одна сторона небоскреба почти полностью выгорела.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Сурков: Дали бы Березовскому танк, получился бы Пригожин
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Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью руководителю научного совета Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову назвал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина олигархом и предложил отказаться от использования частных военных компаний, улучшив при этом контрактную систему в Вооруженных силах.
Чеснаков в беседе с Сурковым напомнил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, «что СВО выгодна только олигархам».
«Правильно. Таким олигархам, как он. Что такое олигарх с точки зрения политологии? Это бизнесмен, делающий деньги на госзаказах (например, на поставках еды и смертников<...>), имеющий медиаресурсы (они у него есть), коррупционные связи в органах власти (они у него есть), политические амбиции (они у него есть). Пригожин и есть олигарх. Дали бы Березовскому танк – получился бы Пригожин. Ему и выгодно. А битва за Украину началась и закончится не ради выгоды. А ради победы», – считает Сурков.
Экс-помощник президента отметил, что в России нельзя, например, иметь частную атомную станцию. «А частную штурмовую дивизию вроде как можно? Почему? «Частные армии» у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны», – сказал Сурков.
«Если закон о ЧВК примут, то как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую «зону племен», – рассказал Сурков.
Он также добавил, что «не нужно нам этого»: «В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК».
«ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», – заключил Сурков.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Умер подожженный сверстником школьник в Москве
Несовершеннолетний, которого другой подросток облил горючей жидкостью и поджег, умер в больнице, сообщили в прокуратуре Москвы.
Пострадавший 14-летний подросток с ожогами 80% тела находился в реанимации медицинского учреждения столицы, несмотря на усилия врачей он скончался, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В начале июня подросток на Юго-Западе Москвы по неизвестной причине облил другого несовершеннолетнего горючей жидкостью, после этого произошло возгорание, пострадавшего экстренно доставили в больницу. В СК сообщали, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
Футболисты «Фенербахче» отказались ехать в Россию на матч с «Зенитом»
Несколько иностранных игроков турецкого «Фенербахче» отказались ехать в Санкт-Петербург на международный товарищеский турнир из-за политической ситуации, сообщает Fotospor.
В числе отказавшихся от поездки в Россию – новичок команды, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, передает «Газета.ru».
Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 15 июля, в нем также должны принять участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».
В сентябре прошлого года фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и в масках с лицом президента Владимира Путина.
Железнодорожные пути повредили в Крыму
Глава Крыма Аксенов: Повреждены железнодорожные пути в Кировском районе, пострадавших нет
Пути железной дороги в Кировском районе Крыма повреждены, ремонт потребует около восьми часов, обошлось без пострадавших, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он отметил, что на месте происшествия в Кировском районе работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов.
Как сообщили в Минтранспорта республики, из-за повреждения путей задерживаются четыре поезда – два поезда дальнего следования и два местных, передает РИА «Новости».
«Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно», – уточняется в сообщении.