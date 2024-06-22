  • Новость часаОсужденного на Украине митрополита УПЦ освободили по ходатайству патриарха Кирилла
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Групповые удары России стали бедствием для Украины
    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    В Швейцарии сочли ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 21:55 • Новости дня

    ВСУ атаковали дронами шесть населенных пунктов Белгородской области

    Ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся атакам ВСУ, совершенным с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Во всех случаях обошлось без пострадавших, отмечается в Telegram-канале Гладкова.

    Перечисляя атаки ВСУ, совершенные за вечер субботы, он сообщил, что в хуторе Климовое Борисовского района дроном-камикадзе поврежден  частный дом: в нем выбиты окна, посечены кровля и фасад.

    В четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа также выявлены повреждения после атак дронов. Так, в селе Пороз повреждено частное домовладение, а также поврежден легковой автомобиль. В селе Безымено повреждена крыша административного здания. В селе Новостроевка-Вторая сгорело частное домовладение, в Головчино поврежден легковой автомобиль.

    Кроме того, в очередной раз атакам дронов подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Из-за атак двух беспилотников обрушилась крыша и оказалсь повреждена внутренняя отделка частного дома.

    В данный момент на местах инцидентов работают оперативные службы. Губернатор отметил, что в светлое время суток будет совершен подомовой обход.

    Напомнрим, днем в субботу ракетную опасность объявили над всей Белгородской областью.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Коментарии (58)
    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

    Коментарии (106)
    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


    Коментарии (15)
    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

    Коментарии (27)
    22 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации замечен российский грузовик с ранее «не светившимся» тактическим знаком, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

    «По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.


    В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.

    Коментарии (10)
    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

    Коментарии (28)
    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

    Коментарии (48)
    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

    Коментарии (10)
    20 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма), следует из базы розыска ведомства.

    В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

    Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

    Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.

    Коментарии (7)
    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

    Коментарии (13)
    20 июня 2024, 08:40 • Новости дня
    Марочко: Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском

    Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, стало известно, что указанное в боевом распоряжении количество сил и средств ВСУ не соответствует оперативной обстановке, а для успешного выполнения задач нужно увеличить вдвое их количество, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что такие доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС России на этом участке. По оценке российских специалистов, все неудачи противника на этом участке связаны с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих ВСУ.

    Ранее российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом.

    Коментарии (27)
    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

    Коментарии (12)
    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

    Коментарии (11)
    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    Коментарии (17)
    21 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России начали зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты, идет мощнейшая работа ВКС, передает РИА «Новости». Кимаковский добавил, что российские военные закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, то территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

    Коментарии (6)
    Главное
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    СМИ: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета
    Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............