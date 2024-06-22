ВСУ атаковали дронами шесть населенных пунктов Белгородской области

Во всех случаях обошлось без пострадавших, отмечается в Telegram-канале Гладкова.

Перечисляя атаки ВСУ, совершенные за вечер субботы, он сообщил, что в хуторе Климовое Борисовского района дроном-камикадзе поврежден частный дом: в нем выбиты окна, посечены кровля и фасад.

В четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа также выявлены повреждения после атак дронов. Так, в селе Пороз повреждено частное домовладение, а также поврежден легковой автомобиль. В селе Безымено повреждена крыша административного здания. В селе Новостроевка-Вторая сгорело частное домовладение, в Головчино поврежден легковой автомобиль.

Кроме того, в очередной раз атакам дронов подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Из-за атак двух беспилотников обрушилась крыша и оказалсь повреждена внутренняя отделка частного дома.

В данный момент на местах инцидентов работают оперативные службы. Губернатор отметил, что в светлое время суток будет совершен подомовой обход.

Напомнрим, днем в субботу ракетную опасность объявили над всей Белгородской областью.