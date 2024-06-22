В Москве простились с погибшим в ДНР военкором Никитой Цицаги

Tекст: Вера Басилая

В прощальном зале ЦКБ управделами президента были зачитаны телеграммы от иностранных журналистов со словами поддержки семье. Венки прислали военнослужащие, с которыми работал Цицаги, коллеги из разных СМИ, семья и друзья.

На прощание с фотокорреспондентом приехал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Он рассказал, что при недавнем просмотре кадров хроники, когда 10 лет назад на Донбассе погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. По его словам, тогда огромные буквы ТВ и пресса, еще служили неким охранным оберегом для журналистов, теперь это «стало для врагов стопроцентной мишенью».

«Никогда еще журналистский труд не был так опасен на войне», –отметил Кондрашов, передает ТАСС.

Друзья и коллеги вспомнили военкора как смелого и бесстрашного журналиста, он работал на самых опасных направлениях, часто прямо на линии боевого соприкосновения.

Друг Цицаги, корреспондент газеты «Коммерсант» Александр Черных отметил, что погибшему не было 30 лет, но он был «бесстрашным парнем»: ночевал в окопах с солдатами, ездил по тем направлениям, где буквально перед ним месяц назад дроном взорвали машину, когда ехал прямо перед ним.

Напомним, что 16 июня военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ под Угледаром.

Позже глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что журналист погиб во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР.

МИД России потребовал от международных организаций осудить убийство военкора.