  • Новость часаМИД пообещал адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США
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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег
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    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Премьер Госсовета Китая отменил встречу с главой Минэкономики ФРГ
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    Бельгия предупредила о «непредсказуемых последствиях» изъятия активов России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    22 июня 2024, 09:59 • Новости дня

    ВСУ предприняли попытку обстрелять Донецк

    ВСУ предприняли попытку обстрелять Донецк, прогремело более 20 взрывов

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные в субботу предприняли попытку обстрела Донецка, системы ПВО ДНР отразила атаку, сообщил источник в оперативных службах республики.

    Известно, что ВСУ выпустили по Донецку более 20 снарядов, однако система ПВО успешно отразила атаку, передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

    В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

    За прошедшие сутки украинские военные 27 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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    21 июня 2024, 20:16 • Новости дня
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы»).

    Флаг висел на боковой трибуне и несколько раз попал в эфир. После 25-й минуты флаг у болельщиков отобрали, передает РИА «Новости».


    Напомним, срок официальных полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

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    21 июня 2024, 18:15 • Новости дня
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, могут оказаться неэффективными из-за системы противовоздушной обороны России, пишет французская газета Midi Libre.

    Основную проблему для F-16 представляет зенитно-ракетная система С-400, из-за которой американские истребители будут вынуждены летать на низких высотах, пишет Midi Libre, передает «Московский комсомолец».

    Это значительно снизит их боеспособность, так как ракеты, запускаемые с малых высот, имеют меньшую скорость и дальность поражения. На таких высотах ракеты летят в плотном воздухе, встречая большее сопротивление, а чтобы подняться, им придется потратить энергию на преодоление силы тяжести.  Поэтому ракеты не смогут достичь такой скорости и высоты, как вооружения, выпущенные с большой высоты.

    Ситуацию усугубляет несовместимость дальнобойных ракет Meteor, имеющихся на вооружении НАТО, с истребителями F-16, отмечает обозреватель.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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    21 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Орбан: Венгрия договорилась с генcеком НАТО, что сойдет с «поезда войны» на Украине
    Орбан: Венгрия договорилась с генcеком НАТО, что сойдет с «поезда войны» на Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс начнет военную миссию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    Он добавил, что Венгрия не будет принимать в ней никакого участия, передает «360».

    «Европейский поезд едет в сторону войны», – заявил Орбан. При этом премьер подчеркнул, что он смог договориться с генсеком НАТО о том, что Венгрия «сойдет с поезда».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия против миссии НАТО на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать.

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    21 июня 2024, 11:27 • Новости дня
    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием

    Politico: США разрешили Украине нанести удар внутри России «где угодно»

    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие для поражения любых российских сил, атакующих из-за границы, а не только тех, которые находятся в районе Харькова, сообщило издание Politico.

    Украина как минимум один раз использовала американское оружие для нанесения удара по Белгороду, но киевские и европейские чиновники потребовали от Вашингтона разрешить ВСУ бить по любой точке России, пишет Politico.

    Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что договор об ударах американским оружием по России распространяется на «любое место, где российские войска пересекают границу с Украиной». По его словам, «дело не в географии», а в том, чтобы «позволить Киеву нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по Украине из-за границы».

    По словам двух чиновников США, разрешение ВСУ наносить удары внутри России в ответ на ответный огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике с момента принятия так называемого харьковского решения, когда Вашингтон ограничил удары только Харьковской областью из-за наступления на этом направлении российских сил.

    Между тем формулировки Салливана заметно отличаются от заявлений о «недопущении дальних ударов внутри России», отмечает издание.

    Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВСУ не могут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

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    21 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры

    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди военных и гражданского населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, есть погибшие, сообщили в пророссийском подполье города.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Херсоне вспышка холеры, около 100 человек уже в больницах, 12 скончались. Участник сопротивления добавил, что заболели преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских ли.

    Он уточнил, что киевские власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

    Ранее министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что вспышки кишечных инфекций, холеры и ботулизма могут произойти на Украине из-за продолжительных отключений света.

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    21 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти

    Американист Дробницкий: Британская охрана Зеленского давно превратилась в конвой

    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Белому дому необходимо назначить ответственных за проблемы в своей политике на Украине. Обвинение Владимира Зеленского и его последующая замена могли бы стать для Вашингтона хорошим выходом из сложившейся ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует поменять Зеленского в следующем году.

    «У Зеленского нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

    «Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

    Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более, что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада заменить Владимира Зеленского. На последнего будут повешены все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Произойти это, по словам главы государства, может уже в следующем году.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал пять причин, которые могли, по его мнению, подвигнуть Вашингтон и Брюссель поменять Зеленского. В число поводов вошли низкий уровень поддержки последнего среди граждан Украины, отсутствие легитимности, утрата доверия ЕС и США, неудачи ВСУ на поле боя, а также высокий государственный долг.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России на официальном сайте ведомства сообщило, что США больше не устраивает ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Исчерпав его «полезность» и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит этого человека на свалку истории.

    В ведомстве отмечают, что в таком случае американцы заменят Зеленского на одного из украинских политиков, который, по их мнению, будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Зеленский сменил главу управления госохраны
    Зеленский сменил главу управления госохраны
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова на должность главы управления госохраны страны. Предыдущего руководителя обвиняли в том, что он приказывал сотрудникам заступать на охрану первых лиц государства без оружия.

    До Морозова исполняющим обязанности главы управления был Максим Донец, на которого написали жалобу подчиненные, передает ТАСС. В письме сотрудников ведомства в адрес Зеленского, обнародованном украинскими СМИ, утверждается, что Донец сам издал приказ о своем повышении в должности, хотя в соответствии с законодательством главу ведомства назначает президент. Офицеры также заявили, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц страны без оружия и распорядился передать все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в Службу безопасности Украины (СБУ), что «разрушает боевые возможности» госохраны.

    Кроме того, некоторые сотрудники без объяснения причин были отстранены от службы, а часть из них перевели в департамент, который отвечает, среди прочего, за чистку биотуалетов на блокпостах, утверждается в обращении.

    Авторы письма выразили опасение, что действия Донца создают условия для подготовки и реализации диверсии против высшего руководства страны.

    В мае Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

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    21 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    В Британии предрекли Украине потерю территорий и отказ от НАТО

    The Spectator: Украинский конфликт завершится потерей Киевом территорий и отказом от НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения конфликта на Украине киевским властям придется согласиться на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил британский журнал The Spectator.

    Издание ссылается на бывшего высокопоставленного западного чиновника, регулярно посещающего Киев. По его словам, очевидно, что «эта война» закончится прекращением огня по линии контроля, плюс Украина не получит полноправное членство в НАТО. Чиновник считает, что Украина станет похожей на Кипр, который не признает разделения территории, но является членом Евросоюза, передает ТАСС.

    Журнал пишет, что конференция по Украине в Швейцарии показала, что «приходит время для ужасных компромиссов», поскольку интерес к украинскому конфликту угасает, также европейские страны опасаются нового наплыва беженцев с Украины. Так, источник The Spectator в правительстве Германии сообщил, что в Берлин могут приехать до миллиона украинских беженцев из-за энергетического кризиса.

    Также издание отмечает, что провал конференции по Украине произошел из-за нежелания Глобального Юга разорвать отношения с Россией, в то время как в Киеве надеялись, что мероприятие в Швейцарии ознаменует собой новую веху международной поддержки Украины.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    21 июня 2024, 17:36 • Новости дня
    Украинок решили готовить к работе дальнобойщицами

    Нехватку кадров в «мужских» профессиях на Украине решили компенсировать женщинами

    Украинок решили готовить к работе дальнобойщицами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов, министерство инфраструктуры страны готовит соответствующую программу обучения, пишут украинские СМИ.

    Как рассказал замглавы Мининфраструктуры Украины Сергей Деркач, ведомство начало разработку общенациональной программы обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта, пишет издание «Страна».

    Отмечается, что по состоянию на февраль дефицит водителей коммунального транспорта в регионах достигал 30%.

    Ранее украинский институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) опубликовал исследование, в котором говорится, что дефицит кадров в «мужских» профессиях на Украине достиг 40%, количество вакансий стало рекордным.

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    21 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    ЧФ уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
    ЧФ уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили группу дистанционно управляемых украинских катеров у берегов Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров в ночь на пятницу, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 37 украинских военных.

    С начала СВО украинская сторона потеряла 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 дронов, 531 ЗРК, 16 397 танков и других бронемашин, 1346 машин РСЗО, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

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