И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Бельгия предупредила о «непредсказуемых последствиях» изъятия активов России
Конфискация замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов обернется непредсказуемыми последствиями, поэтому Бельгия выступает против этого, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем.
Последствия могут затронуть финансовую и юридическую плоскости, заявил Петегем журналистам в пятницу в Люксембурге, где проходило министерское совещание ЕС, передает РИА «Новости».
Кроме того, Бельгия настаивает на «распределении рисков» по кредиту Киеву, так как это «очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», добавил министр.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.