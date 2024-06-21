И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для ВСУ
Midi Libre: Российская ПВО сделает F-16 бесполезными для Киева
Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, могут оказаться неэффективными из-за системы противовоздушной обороны России, пишет французская газета Midi Libre.
Основную проблему для F-16 представляет зенитно-ракетная система С-400, из-за которой американские истребители будут вынуждены летать на низких высотах, пишет Midi Libre, передает «Московский комсомолец».
Это значительно снизит их боеспособность, так как ракеты, запускаемые с малых высот, имеют меньшую скорость и дальность поражения. На таких высотах ракеты летят в плотном воздухе, встречая большее сопротивление, и им приходится преодолевать силу тяжести, чтобы достичь целей, поясняет автор статьи.
Ситуацию усугубляет несовместимость дальнобойных ракет Meteor, имеющихся на вооружении НАТО, с истребителями F-16, отмечает обозреватель.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил.