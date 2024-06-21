Архив: Глава русских фашистов Родзаевский отбирал коллаборантов для вторжения Японии в СССР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в агентурном сообщении из Шанхая, поступившем в Москву в сентябре 1941 года, Родзаевский уверяет японцев, что среди командования Тихоокеанского флота он имеет своего помощника, который возглавит флот после занятия японцами Дальнего Востока, передает ТАСС. Родзаевский занят подбором руководящих кадров для будущего дальневосточного правительства.

В этом же сообщении говорится, что участник гражданской войны, генерал-лейтенант Белой армии Григорий Семенов, также живший на севере Китая, уверяет штаб японской армии, что «люди систематически ходят на территорию СССР».

Как следует из архивных материалов, военные руководители Японии считают вопрос войны с СССР решенным и ждут удобного случая. Немцы уверяют, что Япония выступит после занятия ими Ленинграда. Если правительство Японии отойдет от «оси», то армия начнет внутренний переворот и даже пойдет на убийство императора.

Послевоенные показания японского генералитета подтверждают эти сведения. В частности, в документах «Смерш» утверждается, что в 1941 году по сговору с германским правительством японцы усилили подготовку к войне и с этой целью японский генеральный штаб разработал свой план нападения на СССР, носивший условное наименование «Кан-току-эн», что в переводе означает «Особые маневры Квантунской армии». Этим планом предусматривалось, наряду с военными мероприятиями, проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том чисел и бактериологических в расположении войск Красной армии. Кроме того, японцы занимались сбором сведений о Красной армии на Дальнем Востоке.

Ранее ФСБ рассекретила документы о связи японской разведки с украинскими националистами.