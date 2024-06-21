Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»
Пресс-секретарь Госдепа Миллер выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО
США дали ясно понять, что Украина станет членом НАТО, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.
Миллер выразил уверенность, что «будущее Украины в НАТО». Однако срок, который может потребоваться Украине, чтобы стать членом альянса, Миллер не назвал, передает РИА «Новости».
Неделю назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в НАТО нет намерения проводить расширение в ближайшем будущем.
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остаться вне НАТО.