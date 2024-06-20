Суд отказался повторно амнистировать участника СВО из Орска

Tекст: Елизавета Шишкова

В марте 2018 года в Петрозаводске Магдиев был осужден на девять лет и 11 месяцев по за совершение сразу трех преступлений – убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу (п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 158 УК РФ), передает «Коммерсант».

В ноябре 2022 года осужденного завербовали представители группы «Вагнер», он заключил полугодовой контракт на участие в СВО. Магдиев был награжден медалью «За отвагу» за освобождение Артемовска. Последнее обстоятельство стало основанием для помилования и обнуления судимости, боец получил справку об освобождении.

В июне 2023 года Магдиев приехал в Орск, в ноябре того же года он совершил новое преступление. Во время распития спиртного в кафе мужчина повздорил с другим посетителем и избил его, в результате чего его оппонент скончался.

16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Магдиев к семи годам колонии строгого режима.

При этом адвокаты приговор решили оспорить, по мнению защитников, суд «в недостаточной степени учел смягчающие наказание обстоятельства».

К таким обстоятельствам относилось признание вины и раскаяние, а также участие в СВО и наличие госнаград, однако Оренбургский областной суд отказался менять приговор суда первой инстанции.

Адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина подчеркивает, что участие в СВО влияло как смягчающее обстоятельство только на предыдущую судимость.

