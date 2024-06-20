Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Суд отказался повторно амнистировать участника СВО из Орска
Оренбургский областной суд отказался изменить приговор участнику СВО из Орска Руслану Магдиеву, совершившему после помилования и участия в группе «Вагнер» новое убийство.
В марте 2018 года в Петрозаводске Магдиев был осужден на девять лет и 11 месяцев по за совершение сразу трех преступлений – убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу (п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 158 УК РФ), передает «Коммерсант».
В ноябре 2022 года осужденного завербовали представители группы «Вагнер», он заключил полугодовой контракт на участие в СВО. Магдиев был награжден медалью «За отвагу» за освобождение Артемовска. Последнее обстоятельство стало основанием для помилования и обнуления судимости, боец получил справку об освобождении.
В июне 2023 года Магдиев приехал в Орск, в ноябре того же года он совершил новое преступление. Во время распития спиртного в кафе мужчина повздорил с другим посетителем и избил его, в результате чего его оппонент скончался.
16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Магдиев к семи годам колонии строгого режима.
При этом адвокаты приговор решили оспорить, по мнению защитников, суд «в недостаточной степени учел смягчающие наказание обстоятельства».
К таким обстоятельствам относилось признание вины и раскаяние, а также участие в СВО и наличие госнаград, однако Оренбургский областной суд отказался менять приговор суда первой инстанции.
Адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина подчеркивает, что участие в СВО влияло как смягчающее обстоятельство только на предыдущую судимость.