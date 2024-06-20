Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Путин и президент Вьетнама То Лам начали переговоры в Ханое
Президент Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали в четверг переговоры в Большом зале президентского дворца в Ханое.
Известно, что в составе российской делегации присутствуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, передает ТАСС.
Также в переговорах принимают участие министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранспорта Роман Старовойт, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Ранее отмечалось, что президенты России и Вьетнама успели коротко пообщаться перед началом переговоров.