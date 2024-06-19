Бывшая девушка Блэка выразила надежду, что в колонии он «подучит русский язык»

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, суд вынес достаточно гуманный вердикт, но справедливый, однако она не считает, что «тюрьма его исправит», передает «Газета.Ru».

Ващук также добавила, что Блэка «выйдет оттуда таким же», но хотя бы «подучит русский и поработает».

«Он такой, какой есть: буйный, неуправляемый, не контролирующий себя. Если, конечно, сторона защиты не будет настаивать на лечении, на обследовании его… Посидит он за наши налоги, за счет России покормится, поработает, русский подучит. Женщины, которые могут попасть под прицел, на четыре года свободны. Дальше будет то же самое, но это уже будет проблема Штатов», – отметила она.

Ващук добавила, что была бы готова примириться с Блэком, если бы он выплатил ей 1 тыс. долларов или хотя бы перед ней извинился.

Ранее суд во Владивостоке приговорил Блэка, обвиненного в угрозе убийством собственной девушки и краже у нее денег, к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к возмещению материального ущерба потерпевшей.