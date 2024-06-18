Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.0 комментариев
Путин прибыл в Пхеньян
Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.
В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.
Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.
Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.