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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    7 комментариев
    18 июня 2024, 10:10 • Новости дня

    Forbes: Российские ПВО могут сбить истребители ВСУ в любой точке страны

    Обозреватель Forbes предостерег украинских летчиков от полетов в зоне спецоперации

    Tекст: Максим Попов

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По мнению автора, главная проблема для украинских военных самолетов – российская наземная ПВО. Из-за нее летчикам опасно летать на большой высоте почти по всей территории Украины, но особенно это касается районов, находящихся в пределах ста миль от линии фронта, где досягаемость российских зенитно-ракетных батарей С-400 максимальна, передает РИА «Новости».

    В статье также отмечается, что когда вооруженные силы Украины получат истребители F-16 и ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 к ним, они не смогут эффективно их использовать, поскольку запущенные с малой высоты ракеты теряют дальность действия.

    Напомним, на прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил. 


    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    15 июня 2024, 11:25 • Новости дня
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в районе села Владимировка часть группировки ВСУ оказалась в окружении, передает ТАСС.

    Он добавил, что пути снабжения на этом участке фронта находятся под огневым контролем российских сил.

    Ранее ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    15 июня 2024, 17:14 • Новости дня
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин мог бы вести переговоры о мире на Украине с главой Рады Русланом Стефанчуком, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».

    Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский больше не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.

    Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    16 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.

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    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    16 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    Пушилин рассказал подробности гибели в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

    Пушилин: Журналист News.ru погиб при работе в окрестностях Никольского монастыря в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотожурналист издания News.ru Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, при исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ, он погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ.

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    16 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, поразили личный состав 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны (уничтожены до 265 человек, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD», три склада боеприпасов).

    Как указали в пресс-службе, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили личный состав 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 40-го и 50-го полков нацгвардии (до 500 человек, два ББМ, девять автомобилей, гаубица Д-30, три станции РЭБ «Нота»).

    В Минобороны пояснили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразили боевиков 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Отмечается, что ВСУ потеряли до 380 человек, танк Leopard, два ББМ «Козак», 15 автомобилей, гаубицы Д-20, 2А65 «Мста-Б», два орудия М119.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ликвидировав личный состав 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, Украина потеряла до 375 человек, две БМП, две ББМ Humvee и MaxxPro, два автомобиля, гаубицы М777, 2А65 «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, орудие М119.

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, а также поразили личный состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии (до 135 человек, ББМ, четыре автомобиля, САУ AS-90 Braveheart, гаубица FH-70, две станции РЭБ «Буковель-AD»).

    В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили личный состав 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны (до 90 человек, два автомобиля, САУ Krab, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, пушка Д-44).

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах, а также сбито 10 БПЛА ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам.

    Коментарии (37)
    15 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Нанесен удар по военному аэродрому Миргород

    Tекст: Кристина Цыцура

    Нанесен очередной удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщила «Военная хроника».

    «Повторный удар по аэродрому Миргород», – передает RT со ссылкой на сообщение.

    В конце мая российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде.

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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    16 июня 2024, 03:28 • Новости дня
    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»

    Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»

    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
    @ Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита по Украине в Швейцарии верят, что достижение мира требует диалога всех сторон, говорится в проекте коммюнике конференции.

    В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.

    Коментарии (16)
    15 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Глава МИД Турции Фидан на конференции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды и важным шагом, конференция была бы более результативной при участии российских представителей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Швейцарии.

    Фидан назвал конференцию в Швейцарии последней возможностью «свернуть с дороги перед мостом». Он подчеркнул, что «мирный саммит»  «мог бы быть более ориентированным на результат», если бы Россия была бы на конференции, передает ТАСС.

    Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии, и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке позитивно оценили и в России, и на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности

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    Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием

    В ближайшие дни президент России посетит сразу две азиатские страны: Северную Корею и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников. О каких именно договоренностях может идти речь и каким будет их значение в условиях поворота России на Восток? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

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    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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