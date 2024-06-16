Комиссия ФСИН выехала в Ростов-на-Дону в связи с захватом заложников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в связи с ЧП в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области на место выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки, передает ТАСС.

Между тем в городском управлении ГО и ЧС сообщили, что в связи с проведением специальных мероприятий ограничено движение транспортных средств по улице Горького от Университетского переулка до Кировского проспекта; Кировскому проспекту от Красноармейской улицы до улицы Суворова; по улице Суворова от Университетского переулка до Кировского проспекта.

Ранее во ФСИН сообщили, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.