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Комиссия ФСИН выехала в Ростов-на-Дону в связи с захватом заложников
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростов-на-Дону, где заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, сообщили в пресс-бюро службы.
Как говорится в сообщении, в связи с ЧП в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области на место выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки, передает ТАСС.
Между тем в городском управлении ГО и ЧС сообщили, что в связи с проведением специальных мероприятий ограничено движение транспортных средств по улице Горького от Университетского переулка до Кировского проспекта; Кировскому проспекту от Красноармейской улицы до улицы Суворова; по улице Суворова от Университетского переулка до Кировского проспекта.
Ранее во ФСИН сообщили, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.