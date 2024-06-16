Москвичам пообещали переменную облачность и до 28 градусов тепла в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Днем в Москве будет до 28 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 16 градусов, передает ТАСС. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

В воскресенье в Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 23 – плюс 28 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

Ранее в Москве из-за грозы в два раза подорожало такси.