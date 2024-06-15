Макрон заявил, что на конференции в Швейцарии нет воюющих с Россией стран

Макрон заявил, что ни одна из присутствующих на конференции в Швейцарии стран не воюет с Россией

Tекст: Антон Антонов

Макрон на швейцарском курорте Бюргеншток сказал, что «никто в этом зале не находится в состоянии войны с Россией». При этом в зале находился Зеленский. Макрон заверил, что все участники конференции желают добиться «прочного мира в соответствии с международным правом», а также «восстановления суверенитета Украины», передает ТАСС.

Напомним, Швейцария проводит 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Российская сторона не принимает участие в саммите.