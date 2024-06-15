Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Макрон заявил, что на конференции в Швейцарии нет воюющих с Россией стран
Макрон заявил, что ни одна из присутствующих на конференции в Швейцарии стран не воюет с Россией
Ни одно из государств, представленных на конференции в Швейцарии, не воюет с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского.
Макрон на швейцарском курорте Бюргеншток сказал, что «никто в этом зале не находится в состоянии войны с Россией». При этом в зале находился Зеленский. Макрон заверил, что все участники конференции желают добиться «прочного мира в соответствии с международным правом», а также «восстановления суверенитета Украины», передает ТАСС.
Напомним, Швейцария проводит 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Российская сторона не принимает участие в саммите.