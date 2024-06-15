  • Новость часаВ Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
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    Генсек НАТО признал главную цель конфликта на Украине
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    15 июня 2024, 15:56 • Новости дня

    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов

    Спикер МИД Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис о выделении 1,5 млрд долларов Киеву

    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении 1,5 млрд долларов Киеву на «гуманитарные и энергетические проекты», в которые включены, видимо, сносы памятников и глумление над памятью борцов с фашизмом, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале он отметила, что к гуманитарным проектам, видимо, относятся снос памятников писателю Александру Пушкину, замена английским языком родного русского и глумление над памятью борцов с фашизмом.

    Кроме того, дипломат сыронизировала, что к энергетическим объектам относится обстрел Запорожской АЭС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберга признал главную цель конфликта на Украине.

    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    15 июня 2024, 11:54 • Новости дня
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине

    Шольц заявил, что предложение Путина по Украине «не может сработать»

    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать, заявил на канале ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Украине нужен «справедливый и честный» мир, а со стороны России предложение было сделано якобы «не всерьез», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что Москва должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, а целью конференции в Бюргенштоке является заложение основ для такого шага.

    Канцлер также сравнил данный процесс с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    15 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убивший в Виннице двух молодых блогерш мужчина по имени Михаил служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

    Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

    Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

    Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

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    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    15 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ

    Рогов: Потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Потеря села Работино надломила боевой дух ВСУ на запорожский линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, у противника резко упал морально-боевой дух, психологическое состояние военнослужащих ВСУ сразу надломилось, передает РИА «Новости».

    Рогов рассказал, что противник ради исправления ситуации привлек на помощь психологов и журналистов, но это не помогло.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    14 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Страны G7 призвали Китай надавить на Россию

    Страны G7 призвали Китай прекратить помогать России продолжать СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине, говорится в финальном заявлении саммита «Большой семерки» в Италии.

    В документе говорится, что Пекину следует в том числе посредством прямого диалога с Киевом «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» на Украине, опирающийся на принципы, заложенные в Уставе ООН, передает РИА «Новости».

    Лидеры G7 считают, что Россия продолжает СВО благодаря «постоянной поддержке Китаем российского ВПК, они также призвали Пекин прекратить поставлять Москве товары «двойного назначения».

    Ранее G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 02:56 • Новости дня
    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов

    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов, пытающихся покинуть страну

    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов
    @ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    «К сожалению, попытки незаконно пересечь границу продолжаются, ежедневно мы фиксируем таких лиц. За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет», – передает слова Демченко ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Демченко отметил, что группы, пытающиеся одновременно пересечь границу, становятся все более многочисленными.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки. В пресс-службе выразили уверенность, что реальное число погибших больше.

    Ранее сообщалось, что украинский грузовик с военными номерами прорвался в Венгрию через поля.

    Грузовик заметили при помощи технических средств контроля за местностью, также были обнаружены следы в сторону сопредельной страны.

    Позже венгерские пограничники сообщили о задержании грузовика с 32 украинскими гражданами.

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    14 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом, от Украины требуют уступки территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

    По словам Зеленского, в заявлениях президента России Владимира Путина нет ничего, кроме ультиматумов. Он считает, что предложение ведет к замораживанию конфликта, но так не будет, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

    Путин также указал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую невозможно восстановить.

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    15 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2022 году Россией и Украиной обсуждался проект мирного договора, согласно которому Украина согласилась на статус «постоянно нейтрального государства», пишет The New York Times.

    По данным газеты, в договоре предусмотрено, что Украина признает Крым частью России, повышает статус русского языка до официального, а также соглашается никогда не вступать в военные альянсы, передает «Царьград».

    Кроме того Киев соглашается никогда не размещать на территории страны иностранные базы и военных.

    Всего газета опубликовала три версии мирного договора, последний из которых датирован 15 апреля 2022 года.

    Ранее Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы.

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    15 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Среди приехавших воевать за Украину в ДНР иностранных наемников состоял американский стриптизер, рассказал пленный ВСУ Юрий Водян.

    По его словам, из Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать, передает РИА «Новости».

    Ранее другой украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце».

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    15 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    На Украине признали невозможным восстановление энергоблоков до зимы
    На Украине признали невозможным восстановление энергоблоков до зимы
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не сможет восстановить все поврежденные энергоблоки до зимы, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    По его словам, можно будет восстановить некоторое количество энергоблоков, но не все, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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