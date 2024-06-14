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Командование сил НАТО в Северной Европе решили разместить в Финляндии
В скором времени в Финляндии появится штаб вооруженных сил НАТО, сообщил министр обороны Антти Хяккянен. Он подтвердил, что в стране появится штаб НАТО.
Также, по словам Хяккянена, на территории Финляндии разместятся сухопутные войска военного блока. Все они будут подчиняться командованию альянса в Норфолке, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственный телеканал Yle.
Напомним, до этого министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам сообщил, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. При этом зарубежные СМИ уточнили, что местом размещения штаба выбран финский город Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией.
Как сообщалось ранее, Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки.