Минэкономразвития предложило новый порядок оформления российских виз

В России предложили оформлять визы по прибытии и ввести безвиз для отдельных государств

Tекст: Максим Попов

Как сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Вахруков, министерство выходит с конкретными предложениями по этим вопросам к коллегам из других ведомств. Визы по прибытии планируется оформлять только для граждан определенных стран, которые являются важными для России, передает ТАСС.

Вахруков также отметил, что важным и принципиальным решением должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Это позволит России в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран.



Кроме того, министерство предлагает изменить срок и стоимость российских виз, а также ввести многократные визы для иностранных граждан, которые регулярно посещают нашу страну.



Ранее сообщалось, что Россия и Малайзия ведут переговоры о возможности безвизовых поездок до 30 дней.





