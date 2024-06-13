Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Минэкономразвития предложило новый порядок оформления российских виз
В России предложили оформлять визы по прибытии и ввести безвиз для отдельных государств
Министерство экономического развития предложило рассмотреть возможность оформления российских виз по прибытии для граждан некоторых стран. Также рассматривается вопрос об отмене виз для граждан определенных стран в одностороннем порядке.
Как сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Вахруков, министерство выходит с конкретными предложениями по этим вопросам к коллегам из других ведомств. Визы по прибытии планируется оформлять только для граждан определенных стран, которые являются важными для России, передает ТАСС.
Вахруков также отметил, что важным и принципиальным решением должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Это позволит России в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран.
Кроме того, министерство предлагает изменить срок и стоимость российских виз, а также ввести многократные визы для иностранных граждан, которые регулярно посещают нашу страну.
Ранее сообщалось, что Россия и Малайзия ведут переговоры о возможности безвизовых поездок до 30 дней.