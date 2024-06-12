Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Путин привел в пример правозащитницу Белехову
Путин назвал Белехову примером работы в правозащите
Глава «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) и правозащитница Юлия Белехова стала примером заботы о других, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий за 2023 год.
«Яркий пример того, как умение сопереживать, заботиться о других позволяет добиваться реальных перемен к лучшему – судьба Юлии Александровны Белеховой. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции», – цитирует Путина ТАСС.
Ее целеустремленность в правозащитной работе вызывает огромное уважение, подчеркнул он.
Также глава государства высоко оценил работу КСВО, этот комитет «реальными делами» заслужил авторитет в обществе, взяв «под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи».
Напомним, Белеховой присудили награду в области правозащиты.