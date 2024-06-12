Путин привел в пример правозащитницу Белехову

Путин назвал Белехову примером работы в правозащите

Tекст: Алексей Дегтярев

«Яркий пример того, как умение сопереживать, заботиться о других позволяет добиваться реальных перемен к лучшему – судьба Юлии Александровны Белеховой. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции», – цитирует Путина ТАСС.

Ее целеустремленность в правозащитной работе вызывает огромное уважение, подчеркнул он.

Также глава государства высоко оценил работу КСВО, этот комитет «реальными делами» заслужил авторитет в обществе, взяв «под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи».

Напомним, Белеховой присудили награду в области правозащиты.