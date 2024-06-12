Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Амбассадоры Putin Team Russia поздравили сограждан с Днем России
Амбассадоры Putin Team Russia поздравили граждан России с главным государственным праздником. Олимпийские чемпионы Александр Легков, Юрий Борзаковский, Софья Великая, Максим Опалев и Никита Крюков записали видео ко Дню России, рассказав о том, что для каждого из них символизирует этот день и какие ключевые слова и смыслы могут описать величие, силу и красоту нашей страны.
Поддержка социально значимых проектов, а также трансляция патриотических идей – основа миссии Putin Team Russia. В своих поздравлениях титулованные спортсмены отразили главные идеи, которыми обуславливается как путь развития России, ее истории и культуры, так и ключевые ценности бренда имени президента, говорится в релизе бренда.
«2024 год в России – год семьи и речь идет не только о семье, как ячейки общества, но и профессиональной команде единомышленников, коллег и соратников. В данном контексте приоритетны понятия ответственности, долга, любови к своему делу, сплоченности», – отметила олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая.
Отмечается, что бренд стремится удовлетворить запросы тех, кто ценит комфорт и функциональность в повседневном стиле, не забывая при этом о качестве и технологиях. Putin Team Russia – это история силы и характера людей, которые вносят свой деятельный вклад в будущее России.