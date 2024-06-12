Амбассадоры Putin Team Russia поздравили сограждан с Днем России

Tекст: Максим Попов

Поддержка социально значимых проектов, а также трансляция патриотических идей – основа миссии Putin Team Russia. В своих поздравлениях титулованные спортсмены отразили главные идеи, которыми обуславливается как путь развития России, ее истории и культуры, так и ключевые ценности бренда имени президента, говорится в релизе бренда.

«2024 год в России – год семьи и речь идет не только о семье, как ячейки общества, но и профессиональной команде единомышленников, коллег и соратников. В данном контексте приоритетны понятия ответственности, долга, любови к своему делу, сплоченности», – отметила олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая.



Отмечается, что бренд стремится удовлетворить запросы тех, кто ценит комфорт и функциональность в повседневном стиле, не забывая при этом о качестве и технологиях. Putin Team Russia – это история силы и характера людей, которые вносят свой деятельный вклад в будущее России.





