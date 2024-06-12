Захарова: Москва предлагала Австрии компромиссы по делу российских журналистов

Официальный представитель МИД Захарова прокомментировала высылку из Австрии корреспондента ТАСС Попова

Tекст: Максим Попов

По ее словам, в последнее время в Австрии участились случаи преследования российских журналистов по политическим и русофобским мотивам. В связи с этим МИД предложил послу Австрии в России Вернеру Альмхоферу найти компромиссы.

«Большая часть времени, когда австрийский посол находился в российском МИД, была посвящена попытке поиска взаимоприемлемых решений. Россия исходила из того, что австрийская сторона также планирует сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед журналистами. Хотели бы найти какие-то возможности для того, чтобы нам не высылать в ответ австрийских журналистов», – приводит слова Захаровой радио Sputnik.



Как сообщалось ранее, Захарова пригрозила Западу выдворением иностранных корреспондентов в случае притеснений российских журналистов.





