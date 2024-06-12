Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Захарова: Москва предлагала Австрии компромиссы по делу российских журналистов
Официальный представитель МИД Захарова прокомментировала высылку из Австрии корреспондента ТАСС Попова
До высылки корреспондента ТАСС Ивана Попова из Вены российские дипломаты предложили послу Австрии в Москве Вернеру Альмхоферу найти взаимоприемлемые решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в последнее время в Австрии участились случаи преследования российских журналистов по политическим и русофобским мотивам. В связи с этим МИД предложил послу Австрии в России Вернеру Альмхоферу найти компромиссы.
«Большая часть времени, когда австрийский посол находился в российском МИД, была посвящена попытке поиска взаимоприемлемых решений. Россия исходила из того, что австрийская сторона также планирует сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед журналистами. Хотели бы найти какие-то возможности для того, чтобы нам не высылать в ответ австрийских журналистов», – приводит слова Захаровой радио Sputnik.
Как сообщалось ранее, Захарова пригрозила Западу выдворением иностранных корреспондентов в случае притеснений российских журналистов.