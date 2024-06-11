В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
В результате обстрела ВСУ белгородского поселка повреждены девять частных жилых домов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Борисовка Белгородской области, в девяти частных домах выбило окна и посекло кровлю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал, осколками посечены пять автомобилей, также произошло возгорание сухой травы.
Глава региона добавил, что пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области предотвращена попытка атаки киевского режима с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.