В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области
В Белгородской области предотвращена попытка атаки киевского режима с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон около 11.25 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Утром во вторник в самом Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.