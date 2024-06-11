Львова-Белова рассказала, как будет проходить инспекция системы профилактики социального сиротства

Стартовал первый этап всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства

В течение нескольких дней в регионе работала команда уполномоченного. Работа органов системы профилактики всегда были в фокусе внимания детского омбудсмена. «Сейчас эти визиты трансформируются в инспекцию, она будет сложной по структуре и включит несколько уровней проверочных мероприятий и рекомендаций, которые мы должны дать региону», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте детского омбудсмена.

По ее словам, будет сформирован перечень инспекторов по федеральным округам, которые будут курировать соответствующие регионы. «У нас будет аналитический отдел, который будет помогать в формировании материала, сильный методический блок, законотворческий блок, который будет помогать регионам отрабатывать нормативную базу с учетом особенностей для того, чтобы выстроить единую систему и наш межвед был нацелен на семью», – подчеркнула детский омбудсмен.

В Чувашии высокий показатель возвращения детей в родные семьи, сообщила Уполномоченный. Порядка 80,5 % детей, которые остались без попечения родителей, возвращаются в родные семьи.

«Дети – это не просто наше все, это объект нашего повседневного внимания. В республике не просто выполняем задачи, поставленные президентом России, а стараемся добавить все, что возможно в виде региональных мер поддержки, проектов, активностей, которые бы позволили детям самореализоваться, раскрыться, а нам выявить одаренных и дальше их сопровождать. Особое внимание тем, которым необходимо дополнительное внимание – дети-инвалиды, дети, которые растут в неблагополучных семьях, дети-сироты», – отметил глава Чувашской Республики Николаев.

Уполномоченный провела совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с органами опеки и попечительства.

В ходе рабочей поездки детский омбудсмен посетила социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Чебоксары, специализированный дом ребенка «Малютка» для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики, где познакомилась с их воспитанниками и сотрудниками.

Уполномоченный передала денежный сертификат реабилитационному центру для детей минтруда Чувашии. Учреждение стало одним из победителей всероссийского грантового конкурса «Центры новых возможностей», который прошел в рамках стратегической программы детского омбудсмена «Сопровождение через всю жизнь». Полученные средства центр сможет направить на покупку оборудования и мебели.

Также Львова-Белова приняла участие в открытии проекта профессиональных проб для подростков «Шаг в профессию». Подростки попробовали себя в разных профессиях: флорист, бариста, парикмахер, диджей, пекарь. Кроме того, состоялись личный прием граждан и встреча с семьями участников специальной военной операции.