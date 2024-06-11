Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер

Умер актер Юрий Кондратьев

Tекст: Кристина Цыцура

О смерти актера сообщили его близкие в социальных сетях, передает «Московский комсомолец».

Юрий Кондратьев родился в 1950 году. В 1973 году он окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». Свою творческую карьеру Кондратьев начал в Новосибирском областном театре кукол. На сцене он сыграл Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке», визиря в «Волшебной лампе Аладдина».

За свою актерскую деятельность Кондратьев был удостоен многочисленных премий, в том числе престижной театральной премии «Парадиз», лауреатом которой он становился несколько раз.



