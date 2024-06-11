В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер
Умер актер Юрий Кондратьев
В возрасте 73 лет умер советский и российский актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России Юрий Кондратьев.
О смерти актера сообщили его близкие в социальных сетях, передает «Московский комсомолец».
Юрий Кондратьев родился в 1950 году. В 1973 году он окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». Свою творческую карьеру Кондратьев начал в Новосибирском областном театре кукол. На сцене он сыграл Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке», визиря в «Волшебной лампе Аладдина».
За свою актерскую деятельность Кондратьев был удостоен многочисленных премий, в том числе престижной театральной премии «Парадиз», лауреатом которой он становился несколько раз.