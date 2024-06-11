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Госдума запретила приватизировать имущество РПЦ и других конфессий
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий приватизацию имущества религиозного назначения.
Вводится прямой запрет на приватизацию имущества, принадлежащего религиозным организациям. Закон также аннулирует сделки по приватизации такого имущества, совершенные после 30 ноября 2010 года, передает РИА «Новости».
«Все религиозное имущество должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению», – заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Закон вступит в силу после официального опубликования. Цель законопроекта – недопущение использования храмов, монастырей и другой религиозной собственности не по назначению.