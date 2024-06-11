В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Суд вынес приговор главному коммунальщику Минобороны
Суд приговорил главного коммунальщика Минобороны к девяти годам лишения свободы за взятку
Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Министерства обороны Сергея Харитонова к девяти годам колонии за получение взятки в размере 65 млн рублей, сообщили в суде.
Харитонов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и будет отбывать срок в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Ранее прокуратура требовала приговорить Харитонова к 12 годам лишения свободы.
В получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимур Иванов, он арестован.