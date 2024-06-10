Зеленский назвал ситуацию в ДНР наиболее тяжелой для ВСУ

Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну

Tекст: Олег Исайченко

«Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

«Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.