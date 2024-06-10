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Путин отметил востребованность российских дипломов среди иностранных учащихся
Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, следует из приветствия президента Владимира Путина участникам II международного форума министров образования «Формируя Будущее».
В приветственном слове главы государства, которое зачитал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, передает РИА «Новости».
Также российский лидер подчеркнул, что Россия последовательно выступает за предоставление каждому человеку гарантий получения образования в соответствии с его потребностями и интересами.
Из текста приветствия также следует, что Россия готова сотрудничать и обмениваться опытом в образовательной сфере, в том числе с помощью студенческих и педагогических обменов и совместных проектов.
Путин выразил уверенность в том, что мероприятие позволит обменяться опытом и оригинальными, перспективными идеями, выработать конструктивные предложения по улучшению национальных систем образования.