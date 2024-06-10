В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

Tекст: Денис Тельманов

Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.



Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

Отмечается, что правительство России поддержало законопроект с учетом доработок.

Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

Согласно части первой статьи 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.