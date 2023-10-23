В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
Автомобилистам напомнили о новом штрафе
RT: Роскачество напомнило автомобилистам о новом штрафе – за езду на летней резине зимой
С 1 сентября езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое грозит штраф, заявил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.
По его словам, согласно части первой статьи 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей, передает RT. Поздняков добавил, что сесмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца – декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит четыре-пять градусов выше нуля.
Поздняков объяснил, что летняя резина не предназначена для холодной дороги – она дубеет, и вождение становится опасным даже на сухой поверхности.
Он добавил, что по мере приближения холодов автолюбители должны проверить износ шин, залить незамерзайку и отбалансировать колеса.
Ранее сообщалось, что 500-рублевый штраф будет налагаться на водителя, если его автомобиль «обут» в шипованные шины летом (июнь–август) либо в летнюю резину – зимой (декабрь–февраль).