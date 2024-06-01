Спецборт МЧС доставил пострадавших при пожаре из Грозного в Нижний Новгород

Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС

Политолог Скачко: Уничтожение ДнепроГЭС вернет Украину в первобытное состояние

Tекст: Андрей Резчиков

«По Днепровской ГЭС очень трудно промахнуться, если бы Россия хотела уничтожить ее, она сделала бы это. Уничтожение ДнепроГЭС – это масштабная техногенная, энергетическая и социальная проблема для нынешней Украины. Это обесточивание огромного региона», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

По его словам, уничтожение ДнепроГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции в стране, станет символом полной декоммунизации и деиндустриализации Украины, произойдет «возвращение страны в первобытное состояние».

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Ее строительство началось в 1927 году с участием более 120 тыс. человек. Гидроэлектростанция была запущена в 1932 году, а через семь лет запущен последний гидроагрегат, мощность станции достигла 560 тыс. кВт. В 2022 году мощность довели до 1569 МВт – более 10% суточного распределения электроэнергии Украины по правому и левому берегам Днепра.

Собеседник особо подчеркнул, что заявление украинских властей о том, что ДнепроГЭС якобы находится в критическом состоянии после взрывов, требует проверки.

«Украина нужно привлечь повышенное внимание к предстоящей через две недели женевской «мирной конференции» по «формуле мира» Зеленского. Для этого необходима какая-то провокация, мощнейший политико-экономический флешмоб. Таким способом могут быть утверждения о выводе из строя крупнейшей гидроэлектростанции в Европе с обвинениями в адрес России», – пояснил собеседник.

О критическом состоянии ДнепроГЭС после взрывов в ночь на субботу в Запорожье сообщил глава подконтрольной Киеву областной администрации Иван Федоров. Движение по плотине станции перекрыто, хотя власти обещали восстановить его в течение нескольких часов. Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. «Речь даже не идет о выработке электроэнергии», – констатировал Федоров.

Согласно данным Минобороны России, групповой удар высокоточным оружием морского базирования был нанесен по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили военные в ежедневной сводке.

По данным СМИ, применялись беспилотники «Герань-2», крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Украинские власти сообщали о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой и Львовской областях. Циркулировала информация о повреждении двух теплоэлектростанций, попадании по двум ГЭС и близлежащей инфраструктуре.

Первые удары по ДнепроГЭС Россия нанесла в октябре 2022 года, а затем в декабре того же года. Следующая атака произошла в феврале 2023 года, а в марте 2024 – после очередного массированного ракетного удара – на Украине заявили о выводе станции из строя.