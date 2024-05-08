В Севастополе открыли после реконструкции обелиск «Городу-Герою Севастополю»

Один из главных символов Севастополя был построен в 1977 году на мысе Хрустальном – там, где был дан первый торжественный салют в честь освобождения города. Реставрация знакового для города монумента проводилась по поручению президента России Владимира Путина. Работы велись под руководством губернатора и правительства Севастополя, говорится на сайте администрации города.

Губернатор города Михаил Развожаев особо отметил, что присутствие на церемонии открытия легендарного обелиска ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов молодежных движений свидетельствует о той преемственности поколений.

«В эти дни мы отмечаем не только 79-ю годовщину нашей великой победы, но и дату, которая отмечается во всей стране: 80-летие освобождения Города-Героя Севастополя. Сделать эту дату значимой на федеральном уровне поручил наш президент. Севастополь во все времена был защитником нашей Родины, ее стратегических интересов, и поэтому преемственность людей, которые жили на этой земле, совершали подвиги, должна сохраниться и в нынешних поколениях, и в будущих. Севастополь воевал с врагом и в 19 веке во время первой героической обороны, и в 20 веке во время Великой Отечественной войны. И сегодня, когда идет специальная военная операция, севастопольцы героически сражаются на фронтах специальной военной операции, проявляя доблесть и мужество, защищая город, который и сегодня является единственным городом-героем в нашей стране, который находится, по сути, на прифронтовой территории», – сказал Развожаев.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем выступлении подчеркнул: очень важно, чтобы молодое поколение помнило о героических защитниках и освободителях Севастополя. «Мы гордимся всеми, кто живет в Севастополе, кто чтит память тех товарищей, героев, защитивших, отстоявших честь и свободу Города-Героя. Мы никогда не забудем наши главные даты и будем передавать эту память молодому поколению. Уверен, что молодые люди, в свою очередь, будут беречь Севастополь как зеницу ока и помнить его легендарную историю», – сказал Латоха.

Ветеран специальной военной операции Иван Комаров отметил, что участники СВО с гордостью хранят память о событиях Великой Отечественной войны. «Мы как ветераны, как участники специальной военной операции обещаем чтить, помнить ваши заветы, выполнять их с гордостью, товарищи ветераны. Победа будет за нами», – сказал он.

В церемонии открытия обелиска также приняла участие Александра Чиж - дочь легендарного скульптора Станислава Чижа, который был одним из авторов монумента. «Памятник задумывался как символ единения армии и флота, барельефы в обходных галереях возвеличивают подвиг русского солдата. И очень радостно, что именно в преддверии майских праздников памятник отреставрировали и открыли. Он вновь он будет, как наш белокаменный Севастополь, встречать наших победителей, которые скоро будут заходить в родную гавань и становиться парадным строем в нашей бухте», – сказала Чиж.

На верхней площадке мемориала в торжественной обстановке произошла закладка послания для будущих поколений севастопольцев. В написании текста участвовали три поколения севастопольцев: ветеран Михаил Латоха, участник Специальной военной операции и молодежь Севастополя. Капсулу с текстом запечатали на 50 лет – до 2074 года.

«Для Севастополя это очень символическое и очень знаковое событие. Будущие поколения прочитают и поймут, чем мы жили сегодня, о чем мы думали, как мы славили наших ветеранов, как мы чтили наши традиции, как мы благодарили тех, кто сегодня отстаивает вновь независимость и величие нашей Родины», – заключил Развожаев.