ФСБ нашла в пригороде Авдеевки схрон с иностранным оружием и взрывчаткой

В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

Tекст: Кристина Цыцура

Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

